NACON und KT Racing haben das Online-Event TT Ride on the Edge 2020 angekündigt. Das Event findet vom 13. bis 25. Juni 2020 statt. Zusätzlich zu bekannten TT-Größen, werden sich auch Gamer für das Event qualifizieren können.

Spieler können weltweit bis zum 25. Juni an der Qualifikation teilnehmen. Der Hauptpreis besteht aus einer Reise für zwei Personen zur Isle of Man 2021, auf der die Gewinner auch den Fahrern begegnen werden.

Gespielt wird in drei Runden:

13. bis 17. Juni: Offene Qualifikation auf dem Circuit of Ireland für die Auswahl der 50 besten Spieler

Offene Qualifikation auf dem Circuit of Ireland für die Auswahl der 50 besten Spieler 20. bis 22. Juni: Eine Runde auf der Isle of Man für die Auswahl der zehn besten Spieler

Eine Runde auf der Isle of Man für die Auswahl der zehn besten Spieler 25. Juni: Das Finale um den Sieg der Senior TT über sechs Runden auf der Isle of Man

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch im Handel erhältlich.