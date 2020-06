Das renommierte MMORPG MapleStory feiert sein fünfzehntes Jubiläum und bietet den Spielern mit dem Rise: Promise of the Guardian-Update einen weiteren Grund zum Feiern. Ab dem 10. Juni können Mapler an neuen Veranstaltungen teilnehmen, die neueste Ergänzung des MapleStory-Universums, Adele, eine Kriegerin der High Flora von Grandis, kennenlernen und eine neue Region erkunden.

Adele ist die mit Spannung erwartete Klasse, die am 24. Juni, nach ihrer Einführung auf Koreas MapleStory-Server, zu Global MapleStory kommt. Mit Ätherschwertern, die aus purer Magie beschworen wurden, werden Mapler Adele fast unaufhaltsam finden und Feinde treffen, ohne sie jemals zu berühren.

Ab dem 10. Juni wird das Tera Burning-Event zurück sein, um Spieler zu unterstützen, die während des Rise-Events neue Charaktere entwickeln. Abgerundet wird das Rise: Promise of the Guardian-Update durch verschiedene Themenveranstaltungen: