Das Taktische Rollenspiel Necromunda: Underhive Wars, die erste Videospiel-Adaption des legendären Tabletop-Spiels Necromunda, erscheint diesen Sommer auf PlayStation 4, Xbox One und PC.

Der neue Story-Trailer gewährt Fans jetzt einen Blick auf die Gefahren, die im Underhive warten, während die Spieler mit den berüchtigten Clanmitgliedern von House Orlock, Escher und Goliath tief unter diese albtraumhafte, verschmutzte Hive City eintauchen, um nach den wertvollsten, längst verlorenen Schätzen zu suchen.

“Necromunda: Underhive Wars bringt Sie näher an das Geschehen heran als jedes andere taktische Spiel zuvor und gibt Ihnen einen Überblick über jedes tödliche Takedown, jedes brutale Nahkampf-Engagement und jedes explosive Feuergefecht. Tauchen Sie tief in die verdrehten, schwindelerregenden, dunklen Tunnel des Underhive ein, in der spannenden Story-Kampagne und den Bergungsoperationen dieses taktischen Rollenspiels, in denen rivalisierende Banden bis zum bitteren Ende um persönliche Macht, Wohlstand, Überleben und die Ehre ihrer Häuser kämpfen.“