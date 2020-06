Strictly Limited Games und ININ Games haben das farbenfrohe Spiel Clockwork Aquario angekündigt. Es soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, nachdem es 27 Jahre lang verloren war. Das Spiel wird für aktuelle Spieleplattformen entwickelt.

Die Entwicklung von Clockwork Aquario begann 1992 und ist das letzte Arcade-Spiel der legendären Firma Westone. Mit seiner wunderschönen 2D-Grafik wurde es entwickelt, um die SEGA System 18 Arcade-Hardware an ihre Grenzen zu bringen. Leider dominierten zu dieser Zeit Kampfspiele und 3D-Spiele die Spielhallen, was zur Annullierung des Spiels führte.

Clockwork Aquario wurde ursprünglich vom Hauptverlag und Mitbegründer von Westone, Ryuichi Nishizawa, entworfen und kann als Schwanengesang eines Unternehmens bezeichnet werden, das Teil einer Ära mit historischen Meilensteinen wie der Wonder Boy- und Monster World-Serie war.

Vor drei Jahren machten sich Strictly Limited Games daran, den Aufenthaltsort von “Tokeijikake no Aquario”, dem japanischen Titel von Clockwork Aquario, herauszufinden und das Spiel wieder zum Leben zu erwecken. ININ Games beteiligte sich dann an den Bemühungen, SEGA davon zu überzeugen, dass das Spiel endlich das Licht der Welt erblicken sollte, indem es unterschrieb, eine digitale Veröffentlichung zu erstellen und das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Clockwork Aquario

Einige Teile (einschließlich Sound, Musik und verschiedene Grafiken) konnten nicht aus dem Quellcode wiederhergestellt werden. Daher wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, so viele Mitglieder des ursprünglichen Westone-Teams wie möglich in das Projekt einzubeziehen, um dem Spiel treu zu bleiben – vom Chef Der Programmierer Takanori Kurihara, das musikalische Genie Shinichi Sakamoto und der Wonder Boy selbst, Ryuichi Nishizawa. Sie alle drückten ihre Freude und Aufregung darüber aus, den Titelbildschirm nach 27 Jahren auf Twitter wiederzusehen.

Ryuichi Nishizawa sagte auch: „Clockwork Aquario ist ein großartiges Stück 2D-Kunst, in das die Pixelkünstler ihre Herzen und Seelen stecken. Ich möchte denjenigen, die so hart daran gearbeitet haben, es wiederherzustellen, meinen tief empfundenen Respekt und Dank aussprechen. “