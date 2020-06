Riot Games hat das neueste digitale Produkt für die Übertragungen des E-Sports von League of Legends angekündigt. Die neue Funktion trägt den Namen Drops und belohnt Fans mit Gegenständen im Spiel und Werbeaktionen für wichtige Momente in professionellen Spielen. Während offiziellen Übertragungen aktivieren bestimmte Momente Drops, wodurch die Zuschauer digitale Inhalte für League of Legends oder Promotions von regionalen oder globalen Sponsoren einsammeln können. Die Fans können über ihre Drop-Erfolge Seite auf watch.lolesports.com genau mitverfolgen.



Die Drops werden im Juni für den Sommer-Split 2020 veröffentlicht und sind zuerst in den beiden beliebtesten regionalen Ligen, der nordamerikanischen LCS und der europäischen LEC, sowie für die bevorstehende „League of Legends“-Weltmeisterschaft 2020 verfügbar. Für die Saison 2020 nehmen regionale und globale Partner wie Mastercard, State Farm, Alienware, Kia und KitKat am Drop-Programm teil und stellen Belohnungen für die Zuschauer zur Verfügung.

„Das Feiern spannender Momente ist ein wichtiger Bestandteil der Fanerfahrung von großen Sportarten. Die Drops ermöglichen es uns und unseren Markenpartnern, auch außerhalb der Arenen mit unseren Millionen von Fans auf der ganzen Welt zu interagieren. Entscheidende Spielzüge können jetzt echte Belohnungen aktivieren, die die Fans an die größten Momente der professionellen E-Sport-Szene von League of Legends erinnern sollen.“ Naz Aletaha, die Leiterin der Abteilung für weltweite E-Sport-Partnerschaften bei Riot Games

Die Sommer-Splits 2020 der LCS und LEC beginnen am 12. Juni mit dem Duell zwischen den MAD Lions und G2 in Europa und Cloud9 gegen FlyQuest beim Debüt von „Friday Night League“ in Nordamerika. Während des Sommers werden mehr als 100 Teams auf der ganzen Welt in 12 regionalen Ligen gegeneinander antreten, um sich für die Weltmeisterschaft 2020 zu qualifizieren und um den Beschwörerpokal und den Titel des besten Teams von League of Legends zu kämpfen.