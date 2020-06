The Last of US Part II - „Through the Valley“-Cover-Challenge

Mit dem allerersten Ankündigungstrailer von The Last of US Part II verzauberte Ellie mit ihrer Interpretation des Songs “Through the Valley” Millionen von Fans weltweit, die seither auf den Release des zweiten Teils von Ellies Reise am 19. Juni warten.

Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung ein wenig zu verkürzen, traten Tommy Krappweis, der vor allem als Vater von Bernd das Brot bekannt ist, und die Musikerin Bina Bianca zu einem ‘Cover Battle’ an: Beide präsentieren ihre ganz eigene Interpretation des Songs Through The Valley’ und dokumentierten die Arbeit daran in unterhaltsamen ‘Making Of’ Clips.

Die Cover-Challenge zum Mitmachen

PlayStation DACH ruft die talentierte und kreative Community dazu auf, es Bina und Tommy gleichzutun und ein eigenes Cover des ikonischen Songs zu erstellen. Wie dieses aussieht, bleibt jedem selbst überlassen. Ob Fans in ihrem Cover singen, fünf Instrumente spielen, mit einem Holzlöffel auf dem Topf klopfen oder anderweitig ein Geräusch erzeugen – alles ist erlaubt. Überraschungen mit kreativen Ideen und tollen Performances sind gerne gesehen. Alle Einsendungen werden gesammelt und kuratiert, wobei im Anschluss ein einzigartiges Community-Cover mit einer Auswahl der eingesendeten Versionen entstehen soll. Für einen leichteren Einstieg hat der PlayStation-Blog ein kleines Tutorial aufbereitet. Dort werden Griffe für ein Gitarren-Cover gezeigt und Tipps gegeben, wie und mit was die Challenge angegangen werden kann.

Der Ablauf

Um an der großen Cover-Challenge teilzunehmen, müssen Fans ihre eigene Version des Songs aufnehmen. Das Ganze muss anschließend mit dem Hashtag #TTVChallenge gepostet oder an folgende E-Mail-Adresse verschickt werden: siee.win4theplayers@sony.com.

Fans können beim Einreichen oder beim Teilen der Aktion gerne Freunde verlinken und dazu aufrufen, ebenfalls an dem Contest teilzunehmen. So kann das riesige Community-Video mit den Einsendungen noch facettenreicher werden.

Teilnahmezeitraum: 04.06.2020 – 15.06.2020

Zu gewinnen gibt es die in Deutschland nicht erwerbbare Ellie Edition zu The Last of Us Part II. Die Figur von Ellie und die zahlreichen anderen Items in dem großen Paket werden zu einem Hingucker in jeder Sammlung.