Bereits kurz nach Erscheinen des Shooters Valorant aus dem Hause Riot kann sich die Community mit einigen der besten Teams auf hohem Niveau messen. Der German Community Cup präsentiert die „Valorant Saturday Cup Series“, die allen Spielern zur Anmeldung offensteht.

Ab Samstag, den 13. Juni 2020 stehen vier Qualifikationsrunden an, in denen sich die Teilnehmer für die Finals am 11. Juli 2020 qualifizieren können. In jedem Qualifier sammeln die Teilnehmer wichtige Punkte für das Gesamtranking, um am Ende unter den Top 16 um den Preispool von bisher 1.000,- Euro zu kämpfen. In jeder Qualifikation können sich die Teilnehmer ebenfalls 50,- Euro sichern. Damit ist das Turnier das bisher größte Kräftemessen in Valorant im deutschsprachigen Raum.