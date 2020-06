Entwickler RockGame und Publisher PlayWay haben ein realismusorientiertes Stealth-Ninja-Spiel namens Ninja Simulator angekündigt. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Söldners im feudalen Japan und muss Missionen der Infiltration, Spionage und Beseitigung bewältigen. In Abhängigkeit der Vorgehensweise werden Aktionen des Spielers entweder rivalisierende Clans stärken oder stürzen sowie Ereignisse im ganzen Land und damit den Lauf der Geschichte verändern. Es gibt noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin, sobald etwas bekannt wird, lassen wir es euch wissen.

“Stille ist dein Verbündeter im Ninja Simulator. Die Dunkelheit ist dein vertrauenswürdigster Freund. Verwende sie, um dich an Deine Feinde anzuschleichen, damit sie nicht einmal sehen, wie Deine Klinge sie in Stücke schneidet. Werde ein wahrer Ninja-Krieger, es gibt keine unmögliche Herausforderung. Drei Feinde, sieben, vielleicht eine Armee? Was ist Deine Definition von unmöglich? Perfektion ist die wichtigste Fähigkeit eines Ninja. Perfektion im Kampf. Perfektion in der Planung. Perfektion in der Ausführung. Ohne Perfektion wirst du für jeden Fehler bestraft.”