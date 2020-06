Indie-Studio Pixel Reef hat das VR-Adventure Paper Beast nach dem von Kritikern gefeierten Launch für PlayStation VR, diesen Sommer auch für PC (SteamVR, Oculus Rift, HTC Vive) angekündigt. Die PC-Fassung von Paper Beast bietet zahlreiche neue Features, wie kontinuierlichen Move-Support, bessere Grafik, neue Gameplay-Kniffe, einen erweiterten Sandbox-Modus, sowie neue Kreaturen, Pflanzen und Items.

Das neue Spiel von Eric Chahi, dem Designer hinter Another World, Heart of Darkness und From Dust, ist ein Spiel, bei dem man ein traumhaft anmutendes Ökosystem erforscht, welches aus verloren gegangenen Teilen des Internets besteht. Als die ersten Entdecker eines unberührten Landes werden Spieler schnell merken, dass die Interaktion mit den verschieden Lebewesen das Herzstück von Paper Beast darstellt. Im Verlauf des Spiels macht harmonische Zusammenarbeit mit der Natur es möglich, die Umgebung zu verändern und so Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden. Spieler retten verschiedene Wesen von natürlichen Feinden und Naturkatastrophen, verändern die Umgebungen und vermeiden Unwetter. Jede Interaktion wird von einer einzigartigen, umfassenden Physik-Engine berechnet.

Paper Beast wurde speziell für Virtual Reality entwickelt: Spieler werden dazu ermuntert, in mit ihrer Umgebung zu agieren und experimentieren, und ein Verständnis für die sofort spürbaren Veränderungen zu entwickeln, die sie dadurch herbeiführen.

Das Spiel hat zwei Modi: Den Abenteuer-Modus für Spieler die gerne eine traumhaft anmutende Welt voller faszinierender Wesen erkunden möchten, und den Sandbox-Modus mit beinahe unendlichen Möglichkeiten zum Experimentieren. Der Sandbox-Modus kommt einem Gott-Modus sehr nahe. Hier spielen das Experimentieren und das Ökosystem eine zentrale Rolle. Spieler können das Terrain verändern, mit dem Wetter spielen und mit Tieren und Pflanzen interagieren. Alle daraus resultierenden Konsequenzen werden in Echtzeit von der umfassenden Physik-Engine berechnet, auf der Paper Beast basiert.