Codemasters hat endlich weitere Details zum Karriere-Modus in DIRT 5 bekannt gegeben. Die Highlights sind eine umfassende Story, bevölkert mit den größten Sprechertalenten der Welt und großen Namen der Racing-Szene, über 130 Events und neun Renntypen mit einem Story-Verlauf, den Spieler selbst beeinflussen können. Dazu kommen Spezial-Events, eine detaillierte Sponsoringfunktion mit echten Marken und einzigartigen Belohnungen sowie ein Split-Screen-Modus.

DIRT 5 beginnt damit, dass der von Synchronsprecher-Legende Troy Baker gesprochene Alex Janiček, besser bekannt als AJ, auf den Spieler aufmerksam wird und ihn unter seine Fittiche nimmt. Als Superstar der Szene und Fan-Liebling zeigt AJ dem jungen, aufstrebenden Fahrer den Weg, seinen Mentor zu übertreffen.

Der Spieler kämpft jedoch nicht allein um das Rampenlicht: Bruno Durand wird von Nolan North gesprochen und ist ein kompetitiver, eiskalter und kalkulierender Veteran. Er konnte seine Fähigkeiten bereits in anderen Off-Road-Disziplinen beweisen und nun führen sein Talent und seine Star-Qualitäten unweigerlich einen Clash zwischen ihm und AJ herbei. Der Wettstreit zwischen den beiden, der in einem epischen Rennen der beiden Ikonen gipfelt, ebnet dem Spieler selbst seinen eigenen Aufstieg zum Ruhm.

Die Geschichte, die Entwicklung des Spielers und vieles mehr wird im DIRT Podcast von Donut Media mit James Pumphrey und Nolan Sykes von der Donut Crew besprochen. Zwischen den Events reagieren sie auf Schlüsselmomente der Story – unter anderem mit Special Guests wie AJ und Bruno, dem W-Series-Champion Jamie Chadwick und Gaming- sowie Auto-Berühmtheit SLAPTrain.

DIRT 5 – Karriere-Modus Übersicht

Die Karriere ist in fünf Abschnitte unterteilt. Jedes Kapitel gibt dem Spieler die Option, bestimmte Rennen auszuwählen oder auszulassen. Insgesamt bietet DIRT 5 über 130 Events in neun verschiedenen Renn-Typen, die sich in allen Locations von DIRT 5 abspielen.

Mit Siegen werden Marken verdient, mit denen das Haupt-Event eines jeden Kapitels freigeschaltet wird. Diese Haupt-Events sind der Höhepunkt der Kapitel und stellen eine besondere Herausforderung für Spieler dar, die auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz beendet werden muss, um zum nächsten Kapitel fortzuschreiten. In geheimen freischaltbaren Throwdowns können sich Spieler zudem einem Herausforderer im „One-on-One“-Duell stellen.

Um weiter zum Realismus der Racing-Welt beizutragen, haben sich zwanzig Sponsoren – unter anderem Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace und natürlich Codemasters – bereiterklärt, die Karriere des Hauptcharakters in-game zu unterstützen. Jeder Sponsor hat eigene freischaltbare Belohnungen und setzt dem Spieler Ziele, die es im Laufe der Karriere zu erfüllen gilt.

Um all dies gemeinsam mit Freunden erleben zu können, ist der der DIRT 5-Splitscreen für bis zu vier Spieler auch im Karriere-Modus verfügbar. Die Siege der Mitstreiter werden auf diese Art auch zu der Leistung dazugerechnet, sodass man mehr Marken, Sponsor-Boni und Geld erhält. Die Erfahrungspunkte und den Geld-Bonus erhalten natürlich auch die anderen Spieler, sobald sie von ihren Accounts aus die nächste DIRT 5-Session hosten.

Bereits im Oktober 2020 schalten die Startampeln auf Grün wenn DIRT 5 zunächst für PC (Steam), Xbox One und PlayStation 4 erscheint. Die Veröffentlichung einer Version für Google Stadia ist für Anfang 2021 geplant, die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 folgen entsprechend der jeweiligen Timeline.