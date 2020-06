Need for Speed Heat hat ab sofort als erster EA-Titel Cross-Play eingeführt. Das bedeutet, dass sich Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One nun gemeinsam die Straßen von Palm City unsicher machen können.

Criterion Games und EA haben außerdem vor Kurzem mit der Veröffentlichung des Rennspiels auf Steam – begleitet von dem 2016 erschienenen Need for Speed sowie Need for Speed Rivals – einen weiteren Schritt unternommen, um Spieler und Spiele auf noch mehr Plattformen zu verbinden.

Dies wird das letzte Update für Need for Speed Heat sein, da sich das Team bei Criterion ab sofort auf die Entwicklung des nächsten Titels konzentriert. Interessierte sollten während der EA PLAY Live die Augen nach weiteren Ankündigungen zu Need for Speed und Steam offenhalten.