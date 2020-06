Numskull Games und Spike Chunsoft haben angekündigt, dass die beliebte Light Novel- / Anime-Serie Re: ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne im Winter für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht wird. Re: ZERO – Starting Life in Another World ist eine japanische Romanreihe, die von Tappei Nagatsuki geschrieben und von Shinichirou Otsuka illustriert wurde. Die Serie ist zu einem äusserst beliebten Anime geworden. Eine zweite Staffel soll im Juli 2020 erscheinen.

“Einen Monat nach Beginn von Subarus neuem Leben in einer anderen Welt erscheint plötzlich ein vom königlichen Schloss entsandter Abgesandter mit der Nachricht, dass die königliche Wahl verschoben wurde, bietet aber keinen Grund, warum. Die Verschiebung dieses großartigen Ereignisses, das den nächsten Herrscher des Königreichs Lugunica entscheidet, regt Subaru und seine Freunde zum Handeln an. Sie kehren in die königliche Hauptstadt zurück und stellen fest, dass ein sechster Kandidat ihren Anteil für den Thron beansprucht hat. Aber der Drachenstein prophezeit, dass nur fünf Kandidaten ausgewählt würden. Da ein Kandidat ein Betrüger ist, wird der Verdacht sofort auf eine bestimmte Frau gerichtet: Emilia. Welche Antworten liegen jenseits des mysteriösen Netzes von Attentaten, Verrat und Verschwörungen …?”