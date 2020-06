Ubisoft hat ein Gratis Wochenende für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vom 11. Juni bis zum 15. Juni, abhängig von der Plattform, angekündigt. Interessierte Spieler können sich auf allen Plattformen 60 Millionen Spielern in der Rainbow Six Siege-Community anschließen, inklusive sofortigem Zugang zu allen Maps, Modi und 20 Legacy Operatoren.

Alle Spieler, die am kostenlosen Wochenende teilnehmen, nehmen ihren Fortschritt und erhaltene Gegenstände mit und können ohne Unterbrechung weiterspielen, wenn sie das Spiel erwerben. Spieler profitieren außerdem zwischen dem 11. und 17. Juni von einem Rabatt von bis zu 70 % , je nach Version und Plattform, auf das Basisspiel und den Deluxe, Gold und Ultimate Editionen und zusätzliche 20 % Rabatt auf dem PC, wenn das Spiel über den Ubisoft Store gekauft wird.

Zusätzlich dazu werden Spieler, die Tom Clancy’s The Division 2 besitzen und am kostenlosen Wochenende im Juni teilnehmen, ein 5-teiliges „Thermite Outfit“ für ihren Agenten in The Division 2 freischalten. Spieler von The Division 2, die Rainbow Six Siege nicht besitzen oder an keinem vorherigen kostenlosen Wochenende teilgenommen haben, können diese Belohnung an diesem Wochenende freischalten. Rainbow Six Siege-Spieler, die Tom Clancy’s The Division 2 besitzen, können diese Belohnung bereits im Ubisoft Club einlösen. Außerdem können Spieler von Rainbow Six Siege weiterhin das Ela The Division 2-Set verdienen, indem sie die kostenlose Probeversion oder die Komplettversion von The Division 2 spielen.