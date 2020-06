Larian Studios hat das nächste kostenlose Gift Bag DLC “The Four Relics Of Rivellon” für Divinity: Original Sin 2 veröffentlicht. The Four Relics of Rivellon ist der fünfte kostenlose DLC, der gleichzeitig in alle Versionen von Divinity: Original Sin 2 – PS4, Xbox One, Switch und PC – hinzugefügt wurde. Darüber hinaus hat das Studio die Graphic Novel “Divinity: Original Sin – Godwoken” angekündigt, welche die Vorgeschichten der sechs Origin Charaktere aus Divinity: Original Sin 2 thematisiert.

Die Graphic Novel Divinity: Original Sin – Godwoken beleuchtet Ifan, Lohse, Red Prince, Sebille, Fane und Beast und thematisiert die Ereignisse, die vor der Geschichte von Divinity: Original Sin 2 geschehen sind. Die 300+ Seiten starke, vollständig kolorierte Graphic Novel nimmt ihre Leser mit auf eine Reise durch bisher noch nie gesehene Gegenden von Rivellon. Wie sieht Fane mit Fleisch an den Knochen aus? Wie war das Leben des Roten Prinzen als Kronjuwel der Vergessenen Stadt? Wie sieht Ifans, Sebilles, Beasts und Lohses Weg aus, der sie zu dem schicksalhaften Krakenangriff gebracht hat?

