Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben angekündigt, dass Subject 2923, der letzte DLC für Remnant: From the Ashes, am 20. August für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Außerdem erscheint am gleichen Tag die Remnant: From the Ashes – Complete Edition, die das Basisspiel Remnant: From the Ashes, den ersten DLC Swamps of Corsus und den kommenden DLC Subject 2923 enthält.

Mit Subject 2923 folgt ein neuer Kampagnenmodus „Testperson 2923“, der die postapokalyptische Handlung von Remnant: From the Ashes beenden wird. Des Weiteren enthält der letzte DLC drei einzigartige Zonen, über sechs anspruchsvolle Quests, sechs gefährliche Bosse, neue Waffen, Schmuckstücke, Rüstungssets und mehr.

