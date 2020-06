Deep Silver und 5 Lives haben einen ersten Gameplay-Trailer zu dem Survival-Crafting RP-Adventure Windbound veröffentlicht. Zusätzlich ist das Spiel ab sofort für PC und XBox One vorbestellbar. Der Trailer wurde im Rahmen der „The Escapist’s Indie Showcase” exklusiv enthüllt. In dem atmosphärischen Video bricht ein neuer Tag auf den Verbotenen Inseln an. Kara, einst auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und auf einer unbekannten Insel gestrandet, ist getrieben von der Suche nach ihrem Stamm und begibt sich auf eine Odyssee in das Unbekannte. Eine Reise, die sie über heimtückische Wasser von ungeheurem Ausmaß führt und unter deren Oberfläche eine mystische Präsenz schlummert.

Spieler von Windbound werden Zeuge von Karas faszinierender Entwicklung. Sie erleben ihre wachsende Fähigkeit zu überleben, wenn sich Kara auf die Suche nach wichtigen Ressourcen begibt. Und sind auch dabei, wenn ihre handwerklichen Fähigkeiten dazu führen, dass Kara immer bessere Boote baut oder immer stärkere kampftaugliche Bekleidung und Bewaffnungen erschafft. Zunehmend gefährlichere und grausamere Kämpfe auf dem Land und auf dem Wasser transformieren Kara in die immer hartgesottener werdende Kriegerin, wie es seit ihrer Geburt offenbar schon immer für sie bestimmt war.

Spieler, die Windbound für ihre Wunschplattform vorbestellen, erhalten drei exklusive Gegenständer der Ahnen:

Kleidung der Ahnen : Dieses begehrte Kleidungsstück – passend für einen Krieger oder Priester – wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Nun ist für Kara die Zeit gekommen, die Vergangenheit zu ehren.

: Dieses begehrte Kleidungsstück – passend für einen Krieger oder Priester – wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Nun ist für Kara die Zeit gekommen, die Vergangenheit zu ehren. Ruder der Ahnen : Der Ozeanische Wirbel wurde bereits in vergangenen Zeiten verehrt und doch ist seine wahre Bedeutung für das Volk von Kara mysteriös. Dennoch, dieses von Salzwasser gezeichnete, hölzerne Ruder ist trotz seines Alters robust und zweckmäßig.

: Der Ozeanische Wirbel wurde bereits in vergangenen Zeiten verehrt und doch ist seine wahre Bedeutung für das Volk von Kara mysteriös. Dennoch, dieses von Salzwasser gezeichnete, hölzerne Ruder ist trotz seines Alters robust und zweckmäßig. Messer der Ahnen: Wie oder wo die Ahnen an diese Schneide gelangten, bleibt ein Rätsel. Doch nur wenige würden die Wirkungskraft verleugnen. Glänzend, langlebig und unglaublich scharf – diese Klinge schneidet noch heute so präzise, wie sie es bereits vor hunderten Jahren tat.

Features: