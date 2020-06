Good Shepherd Entertainment und Indie-Entwickler Ace Team haben während der Guerrilla Collective Showcase einen neuen Gameplay-Trailer für The Eternal Cylinder veröffentlicht. Es wurde zudem bekannt gegeben, dass sich PlayStation 4 und Xbox One Versionen des Open-World-Survival-Spiels in Entwicklung befinden, die im Laufe dieses Jahres erscheinen sollen.

The Eternal Cylinder übergibt Spielern die Kontrolle über eine Herde knuddeliger Kreaturen. Mit ihnen entdecken sie eine surreale, außerirdische Welt, immer auf der Hut vor…dem Zylinder! Dabei handelt es sich um ein gigantisches, rollendes Gebilde uralten Ursprungs, das alles in seinem Weg üzerstört. In dieser großen Welt, mit Echtzeit-Umgebungszerstörung, werden exotische Landschaften erkundet, tödliche Raubtiere überlistet und dynamische Erkundungs-Rätsel und -Herausforderungen gelöst.

Die Kreaturen beginnen ihr Dasein am unteren Ende der Nahrungskette, können sich jedoch auf dutzende von Arten anpassen und durch selektive Evolution weiterentwickeln, sodass sie Hürden überwinden und Gefahren entgehen können. Die Mutationen lassen sich kombinieren, wodurch eine gigantische Vielfalt an Skill-Combos, Kreaturen-Designs und Gameplay-Möglichkeiten entstehen, die sicherstellen, dass kein Durchgang dem anderen Gleicht.