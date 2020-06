Codemasters hat mit einem neuen Video einen tiefen Einblick in den “My Team”-Modus von F1 2020 gegeben. Das neue Fahrer-Management-Erlebnis erlaubt es Spielern noch tiefer in die Welt von F1 einzutauchen und ihr Team als das Elfte im Line-Up von 2020 zu platzieren.

Spieler starten damit, ihren Fahrer zu erstellen und eine einzigartige visuelle Identität mit Team-spezifischer Lackierung, Farbschema und Logo zu definieren. Ab dann sind sie dafür verantwortlich, ihren ersten Hauptsponsor anzuheuern, der die Möglichkeit finanziert, ein echtes Power-House und einen zweiten Fahrer aus dem Startfeld der F2 2019 unter Vertrag zu nehmen. Die Spieler beginnen in einer Umgebung mit bescheidener Ausstattung, haben weniger Ressourcen und eine begrenzte Ausrüstung zur Verfügung stehen. Sie erleben, wie sich die Einrichtungen verbessern lassen und wie das Team langsam zu einem vollwertigen, professionellen F1-Team heranwachsen kann, das an der Fahrer- and Konstrukteurs-Weltmeisterschaft teilnimmt. Es gibt keinen Platz für teaminterne Fahrer-Rivalitäten, wenn man gleichzeitig der Teamchef ist.

Vor der Enthüllung des neuen Wagens stellen sich Spieler der Presse, um Antworten zur Performance und zum Ausgang des nächsten Rennens zu geben. Diese Antworten haben direkten Einfluss auf die Kraft des Autos, weswegen sich Spieler vor dem Antworten Gedanken machen sollten. Das Auto wird dann im Anschluss in einem cinematischen Trailer der Öffentlichkeit präsentiert.

Ein weiterer wichtiger Off-Track-Schwerpunkt ist die Leitung des Teams unter der Woche. Wie die Spieler die verfügbare Zeit managen, einteilen und nutzen, wird das kommende Rennwochenende beeinflussen. Zeit muss genutzt werden, um die Aktivitäten des Personals zu verwalten, Gelder zu generieren und das Team motiviert zu halten. Die Timeline der Saison zeigt die bevorstehenden Ereignisse, die die Leistung steigern. Teamaktivitäten haben oft Vor- und Nachteile, sodass die Entsendung eines Fahrers ins Fitnesscamp einen Dominoeffekt haben könnte, wie etwa weniger Zeit für Sponsoren.

F1 2020 erscheint am 7. Juli 2020 in der F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ und am 10. Juli 2020 in der F1 2020 „70 Jahre F1-Edition“ für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.