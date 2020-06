BANDAI NAMCO Entertainment hat bekannt gegeben, dass die Fan-Lieblinge Sinon, Leafa, Silica und Lisbeth in SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris erscheinen werden. Dazu gibt einen sehenswerten neuen Trailer mit dem Originalsong “Scar/let” von Reona.

Als wiederkehrende Charaktere des Sword Art Online-Franchises werden die vier Heldinnen Sinon, Leafa, Silica und Lisbeth noch einmal zurückkehren, um Kirito auf seiner Reise durch die Unterwelt zu unterstützen. Die SpielerInnen werden in der Lage sein, die Charaktere in ihre Gruppe aufzunehmen und ihre Stärke zu nutzen, um die Feinde zu besiegen.



SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris erscheint am 10. Juli 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.