Die Sims 4-Entwickler Maxis geht eine Partnerschaft mit der Kosmetikmarke M A C Cosmetics ein und erweitert dazu die Möglichkeiten der Gestaltung der Sims in der beliebten Lebenssimulation.



Im kostenlosen Basisspiel-Update, das allen Simmern zur Verfügung steht, experimentieren Spieler im Erstelle einen Sim-Modus mit M A C-Looks und gestalten jedes Detail ihres Sims, angefangen bei der Körperform über einzigartige Eigenheiten bis hin zu Persönlichkeitsmerkmalen. Die Spieler haben die Möglichkeit, eine Reihe von Looks mit einem breiten Spektrum von Hauttönen anzupassen. Die Designs reichen von alltäglicher Schönheit über modebewusste Looks zu Avant Garde Glam.

„In den letzten 20 Jahren war Die Sims bestrebt, Menschen dazu anzuregen, ihre Persönlichkeit sowohl im Spiel als auch im realen Leben zum Ausdruck zu bringen, und unsere Zusammenarbeit mit M A C Cosmetics feiert die Vielfalt und Kreativität unserer erstaunlichen Community. Spieler experimentieren mit den neuen Make-Up-Looks von M A C, um einzigartige Sims zu erstellen und ihre eigenen Regeln der Schönheit zu definieren.“ Lyndsay Pearson, General Manager und Executive Producer von Die Sims

Die Partnerschaft zwischen M A C und Die Sims 4 ist eine naheliegende Schlussfolgerung, denn beide teilen ähnliche Werte mit einem Schwerpunkt auf Inklusivität, Selbstentfaltung und Kreativität. M A C Cosmetics richtet sich an alle Altersgruppen, Nationalitäten und Geschlechter und bietet eine breite Produktpalette, bei der die Make-Up-Kunst im Vordergrund steht.

Romero Jennings, M A C Director of Makeup Artistry hat die verschiedenen Looks für unterschiedliche Hauttöne kreiert. „Als schwarzer Make-Up-Artist war es besonders wichtig, dass die Looks für Simmer aller Hauttöne funktionieren“, so Jennings. Mit einem Fokus auf Lippen, Gesicht und Augen kreieren Simmer mit der umfangreichen Produktpalette von M A C viele eigene Make-Up-Looks.

Der Fantasie und Individualität sind nahezu keine Grenzen gesetzt, und alle sind eingeladen, mit M A C und Die Sims die Grenzen der Schönheit auszutesten und zu verschieben. Simmer können ihre digitalen oder realen Looks auf sozialen Plattformen mit #MACxTheSims teilen oder ihre digitalen Make-Up-Kreationen in die Die Sims 4-Galerie hochladen.