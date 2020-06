Electronic Arts präsentiert Lamar Jackson, amtierender MVP der NFL und Quarterback der Baltimore Ravens, als Cover-Athleten von EA SPORTS Madden NFL 21. Zusätzlich bekommen wir einen ersten Einblick in das Gameplay auf den aktuellen Plattformen, mit neuen Mechaniken für den Ballträger und die D-Line, realistischem Tackling, neuen Jubelanimationen und vielem mehr. EA SPORTS Madden NFL 21 wird am 28. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

„Ich wuchs mit Madden auf und besaß jeden Teil, den ich in die Finger bekam. Daher ist es, als würde ein Traum wahr werden, dass ich auf dem Cover von Madden NFL 21 zu sehen bin. Ganz besonders, da dieses Cover so viel von meiner Geschichte und meinem Werdegang widerspiegelt. Ich wurde innerhalb der Madden-Familie mit offenen Armen empfangen, ganz egal, ob von der Liga oder von Seiten der Fans. Ich glaube, dass die Community sehr viel Spaß an den neuen Features haben wird, die im kommenden Titel hinzukommen.“ Lamar Jackson

Madden NFL 21 wird die Spieler so nah wie noch nie ans Spielfeld heran bringen und eine konkurrenzlose Football-Erfahrung und innovatives Gameplay vermitteln. Unter anderem werden verbesserte Ballträger-Mechaniken die Steuerung des Runningbacks oder Receivers noch präziser gestalten. Auch überarbeitete D-Line-Mechaniken werden den Pass Rush nun noch reaktionsschneller machen und für puren Spielspaß sorgen. Hinzu kommen realistische Tacklings auf dem Spielfeld, die der Defensive wichtige Turnover erlauben, und neue spielergesteuerte Jubel, die dem Gridiron Leben einhauchen und das Spielerlebnis noch realitätsnaher werden lassen. Abgesehen von all den neuen Steuerungsmöglichkeiten, die die Spieler im Spiel haben werden, werden einige der größten Veränderungen in der allgemeinen Darstellung zu sehen sein. Dafür werden neue Kameraaufnahmen auf dem Spielfeld und ein verbessertes Bewusstsein der Spieler für ihre Position und ihre Umgebung auf dem Spielfeld sorgen.

Ebenfalls neu bei Madden NFL 21 ist Face of the Franchise: Werde zum Star, ein spielbarer, dokumentarischer Karrieremodus, bei dem die Spieler sich selbst kreieren und ihren Weg zum Ruhm durchleben können. Dieser Weg führt sie vom Highschool-Quarterback in den College-Football, wo die Spieler auch auf die Position des Runningbacks oder Wide Receivers wechseln können. Über den NFL Combine und dem NFL Draft kann der Grundstein für ihr Vermächtnis in der Liga gelegt werden. Darüber hinaus erwarten die Fans mehr als 50 neue Superstar X-Factor-Fähigkeiten, Live Playbooks 2.0 und eine komplett neue Saison mit Ultimate Team-Inhalten sowie weiteren neuen Features.



Fans können die Madden NFL 21 MVP Edition vorbestellen und erhalten zahlreiche Vorteile, darunter einen 3-Tage-Vorabzugang, einen Lamar Jackson Elite-Gegenstand mit Verbesserung, 17 Madden Ultimate Team – Gold Team Fantasy-Packs, ein großes Quick Sell Trainings-Pack, ein Madden Championship Series – Ultimate Champion-Pack, 1 von 32 Elitespielern zur Wahl aus Team Elite-Packs sowie ein freiwählbares Uniform-Pack.