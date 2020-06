Ubisoft hat angekündigt der lang ersehnte zweite 8-Spieler-Raid in The Division 2, Operation Stahlross, ab dem 30. Juni um 9 Uhr spielbar sein wird. In diesem Raid betreten die Division Agenten eine Gießerei, in der die True Sons neue Waffen herstellen, während sie einen Plan ausarbeiten, um ihre Kontrolle über Washington D.C. wiederherstellen zu können. Für diese Herausforderung werden Teamwork und die Fähigkeiten selbst der erfahrensten Agenten auf die Probe gestellt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Basierend auf den wichtigsten Erkenntnissen aus dem ersten 8-Spieler-Raid des Spiels, Operation Dunkle Stunden, gilt Operation Stahlross als die ultimative Herausforderung für die Agenten von The Division 2. Mit neuen Rätseln und Mechaniken wird sichergestellt, dass Teamwork der Schlüssel zum Sieg sein wird. Operation Stahlross wird zum Nachdenken anregende Kämpfe gegen Feinde und Bosse beinhalten, bei denen Agenten dazu gebracht werden, zusammen mit ihren Teamkollegen die richtige Kampfmechanik und Strategie zu finden, um ihre Feinde zu besiegen. Der Raid wird die Spieler mit exklusivem Loot belohnen, wie etwa:

Blutdurst, exotisches Gewehr mit zwei Läufen

Exotischer Revolver Regulus

Ausstattungsgarnitur „Gießerei-Bollwerk“

Ausstattungsgarnitur Zukunftsinitiative

Rennen zum World First Wettkampf

Zusätzlich zum zweiten 8-Spieler-Raid, kehrt der Rennen zum World First Wettkampf zurück. Das erste Team auf jeder Plattform, welches Operation Stahlross nach dem Start abschließt, wird für immer im Spiel verewigt, indem das Teambild und die Spielernamen in einem Porträt im Weißen Haus in The Division 2 für alle Spieler zu sehen sein werden.

Neben der Wiederkehr des Rennens zum World First, kommen auch die Twitch Drops wieder, die Zuschauern von ausgewählten Partner-Streamern des Raids das Erhalten von Drops ermöglichen. Twitch Drops werden im Zeitraum vom 30. Juni 17 Uhr bis zum 2. Juli 14 Uhr zur Verfügung stehen.