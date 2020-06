Robotality und Chucklefish haben bekannt gegeben, dass das rasante, rundenbasierte Strategie-Abenteuer PATHWAY zusammen mit dem Adventurers Wanted-Update ab sofort bis zum 25. Juni kostenlos im Epic Games Store erhältlich ist. Die Entwickler des Spiels hörten sich das Feedback der Community an und überarbeiteten Pathway komplett mit dem Adventurers Wanted-Update. Damit erhält Pathway neue KI- und Spielbalance, neue Taktiken und Fähigkeiten, ein neues Beutesystem, neue Kampfarenen und noch speziellere Erzählereignisse und Geschichten.

“Wir schreiben das Jahr 1936 und der Einfluss der Nazis erstreckt sich über Europa und den Nahen Osten. Es gibt Gerüchte über geheime Ausgrabungen, mysteriöse Artefakte, okkulte Rituale und Objekte von immenser Macht. In Pathway führst Du ein Team mutiger Abenteurer in die Wüsten Nordafrikas, um alte Relikte verborgene Schätze zu entdecken, bevor sie in böse Hände geraten. Pathway ist ein rasantes Taktikspiel in einer Welt voller Pulp-Abenteuer. Renne in Deckung, flankiere Feinde und nutze die besonderen Fähigkeiten deines Teams, um die Geschichte in deinem Sinne zu ändern!”