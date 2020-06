Codemasters gewährt den Fans einen weiteren Einblick in DIRT 5. Der neue Trailer stellt den Karrieremodus vor, welcher fünf Kapitel, mehr als 130 Events, über neun Renntypen und Throwdown-Herausforderungen bereithält. DIRT 5 erscheint am 9. Oktober auf Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC via Steam. Mehr Informationen zu den Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 sollen in Kürze folgen.

Der Karriere-Modus von DIRT 5 fokussiert sich auf die höchst erfolgreiche „DIRT Series“, ein weltweites Renn-Event mit verschiedenen Disziplinen und den weltbesten Off-Road-Fahrern. Der Spieler startet seine Anfänger-Karriere gegen eine Auswahl an etablierten Fahrern. Das Line-Up beinhaltet Superstar und Fan-Favorit Alex ‘AJ’ Janiček sowie Bruno Durand, ein Veteran, der sich schnell zum Antagonisten im Spiel entwickelt. Die Rivalität zwischen AJ und Bruno schafft die Möglichkeit für einen neuen aufstrebenden Fahrer sich zu profilieren und sein Erbe im Sport aufzubauen.

DIRT 5 bietet einen starbesetzen Cast mit den größten Namen der Spiele- und Motorsportkultur. Die Sprecherikonen Troy Baker (AJ) und Nolan North (Bruno) leihen den Hauptcharakteren ihre Stimmen. James Pumphrey und Nolan Sykes von den Racing-Enthusiasten und YouTube-Sensation Donut Media bringen Schwung in den Karriere-Modus. Die gesamte Geschichte wird über den ‘DIRT Podcast by Donut Media’ zum Leben erweckt, bei dem der aktuelle W Series World Champion Jamie Chadwick und YouTube-Star SLAPTrain involviert sind.

Der Karrieremodus ist in fünf Kapitel eingeteilt und bietet unterschiedliche Pfade, auf denen sich die Spieler ihre Events aussuchen können. Je besser das Rennergebnis, desto mehr Marken verdienen sich die Spieler. Diese werden für das Freischalten des Hauptevents benötigt, das sich als schwierige letzte Herausforderung den Spielern in den Weg stellt. Sobald es freigeschaltet ist, werden Off-Road-Fans mit der ultimativen One-On-One-Challenge gegen einen bissigen Mitstreiter aus dem World Circuit konfrontiert.

Die World Tour nimmt Spieler mit auf eine Reise von den USA bis nach China und darüber hinaus. Echte Weltmarken warten auf frische Talente und es gibt zahlreiche Ingame-Belohnungen basierend auf den Leistungen und dem Reputationsrang des Spielers. Die Karriere von DIRT 5 bietet Couch-Play-Support für bis zu vier Spieler. Diese Option ist verfügbar für alle Multi-Car-Herausforderungen. Die zusätzlichen Fahrer ersetzen dabei die KI-kontrollierten Fahrzeuge. Die höchste Platzierung zählt anschließend für die Spielerkarriere und bietet dadurch einen großartigen Weg, Marken zu verdienen und Spielern bei ihrem Fortschritt zu helfen.