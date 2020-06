Curse of the Dead Gods, das Rogue-Lite von Passtech Games und Focus Home Interactive, hat seine Early Access-Phase mit dem neuen Serpent’s Catacombs Update erweitert. Mit dem Update warten neue Herausforderungen in einer einzigartigen Umgebung voller neuer Fallen und Feinde auf die Spieler. Die neuen Features werden in dem aktuellen Update-Trailer gezeigt.

“Nach dem Jaguar-Tempel ist es Zeit, die Katakomben der Schlange zu erkunden! Diese dunkle und gefährliche Umgebung wird von neuen Feinden, tödlichen Fallen, giftigen Wolken und neuen Champions bevölkert, die bereit sind, alles zu tun, um Ihrer Suche nach Ruhm und Reichtum ein Ende zu setzen. Mit mächtigen Reliquien bewaffnet, lauern Alpträume im Schatten – aber denken Sie daran, Gier ist das hinterhältigste aller Gifte. Passtech Games hat sich zum Ziel gesetzt, das Spiel während des gesamten Early Access-Zeitraums zu bereichern und eng mit der Community zusammenzuarbeiten, um neue Inhalte, Funktionen und Herausforderungen zu entwickeln.”

Curse of the Dead Gods ist im Early Steam Access verfügbar und wird in Kürze auch auf Konsolen erhältlich sein. Das Update der Serpent’s Catacombs steht jetzt auf Steam zum Download zur Verfügung.