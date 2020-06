Publisher 505 Games und Entwickler Remedy Entertainment haben die The Foundation Erweiterung für das mehrfach preisgekrönte übernatürliche Actionspiel Control auf XBox One veröffentlicht. Die Erweiterung bringt neue Missionen und Erzählelemente, sowie neue Gegner und faszinierende Fähigkeiten mit sich.

The Foundation lässt Spieler in die Geschichte des Ältesten Hauses eintauchen. Jesse wird von dem geheimnisvollen Board informiert, dass im Untergrund des Gebäudes eine Gefahr entstanden ist. Ein mysteriöses Objekt mit Namen Monolith ist beschädigt worden, und die Astralebene ist in die Foundation eingedrungen. Wenn Jesse sie nicht aufhalten kann, wird das Älteste Haus zusammen mit dem Bureau of Control von dieser invasiven und infektiösen Dimension verschlungen werden.

Control wurde von der Academy of Interactive Arts & Sciences bei den 23. jährlichen D.I.C.E Awards zum „Action Game of the Year“ gewählt und bei den 37. jährlichen Golden Joysticks mit dem Critics’ Choice Award geehrt.