Cartoon Network und Outright Games haben Ben 10: Power Trip angekündigt. In diesem neuen Abenteuer tut sich Ben mit seinem langjährigen Rivalen Kevin Levin zusammen, um den bösen Zauberer Hex zu bekämpfen. Das Spiel erscheint am 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC.

Ben 10: Power Trip spielt im Zeichentrickuniversum von Ben Tennyson, der sich mithilfe seiner treuen Omnitrix in verschiedene außerirdische Kreaturen verwandeln kann, um die Welt zu retten. Im Zuge der Geschichte des Spiels muss Ben die Wahrheit über vier geheimnisvolle Kristalle aufdecken, die seine Welt übernehmen wollen. Die Spieler können sich in mächtige Außerirdische verwandeln und müssen zusammenarbeiten, um sich in diesem Koop-Abenteuer furchteinflößenden Gegnern zu stellen.