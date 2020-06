Paradox Interactive hat das Sci-Fi-Strategie-Handyspiel Stellaris: Galaxy Command für iOS und Android veröffentlicht. Spieler rund um den Globus können nun in einer persistenten, spielergesteuerten Welt die Kontrolle über ihre eigene orbitale Raumstation übernehmen, um beim Wiederaufbau ihres Weltraumimperiums zu helfen.

Stellaris: Galaxy Command führt die Spieler in die Galaxie von Stellaris, wo die interdimensionale Invasion, die das Universum verwüstet hat, endlich vorbei ist und eine Zeit des Wiederaufbaus beginnt. Sie schließen sich der Galaktischen Wiederaufbaumaßnahme an, um das Kommando über ihre eigene orbitale Raumstation zu übernehmen, neue Allianzen zu schmieden und die Kontrolle über riesige, verlorene Sektoren des Weltraums wiederherzustellen. Mit Stellaris: Galaxy Command liegt das Schicksal der Galaxie wortwörtlich in der Hand der Spieler.

Features: