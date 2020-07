CCP Games hat ein großes Update für das Testgelände des Abgrunds in EVE Online bekannt gegeben. Diese Überarbeitung ist Teil des dritten Quadranten von EVE Online, der Spieler im Juli erwartet und neue Testfilamente in New Eden einführen wird.

Die Testfilamente bringen Kapselpiloten von jedem Punkt im All direkt zu einem Testgelände des Abgrunds in der Raumverwerfung des Abgrunds, wo sie in Kämpfen gegen andere Spieler antreten. Die Filamente werden über Inhalte im Zusammenhang mit der Raumverwerfung des Abgrunds und der Triglavia-Invasion, aber auch über bevorstehende Events erhältlich sein.

Kapselpiloten können endlich ihr PvP-Können in bestimmten Schiffsklassen mit bestimmten Schlachtformaten auf den Prüfstand stellen. Darüber hinaus wird es auch Ranglisten geben.

In Kürze werden weitere Neuigkeiten und die Funktionsweise des Testgeländes zusammen mit Informationen zu den verschiedenen bevorstehenden Events veröffentlicht.