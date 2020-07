Perfect World Entertainment und Cryptic Studios haben bestätigt, dass Tazeem, der majestätische Dschungelkontinent von Zendikar, Teil von Magic: Legends sein wird. Tazeem schließt sich anderen berühmten Orten aus dem Multiversum von Magic: The Gathering an, wie der Küstennation Benalia und den vulkanischen Inseln von Shiv.

Von den rauschenden Flüssen, die das Meervolk seine Heimat nennt, über die emporragenden Bäume des Dschungels mit reicher Tierwelt bis hin zu den mystischen Polyeder im Himmel und auf der Erde, beherbergt der wunderschöne Kontinent Tazeem viele atemberaubende Aussichten. Die weite Spanne an unterschiedlichem Licht fördert einen biolumineszenten Dschungelboden und fantastische Szenen zu Tage, wenn die Sonne sich durch das Blätterdach stiehlt. Weitere Einblicke in die Region von Tazeem gibt es auf den angehangenen Screenshots aus dem neuesten Blogeintrag, der die fülligen Landschaften dieses besonderen Gebiets von Zendikar zeigt.

Magic: Legends ist ein kommendes free-to-play Online-ARPG, das auf Magic: The Gathering basiert und es Spielern erlaubt, zu einem Planeswalker zu werden. Eine uralte Macht lauert in der Dunkelheit und um sie zu besiegen, müssen Spieler zwischen den verschiedenen Welten des Multiversums von Magic: The Gathering reisen und stärker werden. Das Spiel wird von Cryptic Studios entwickelt und von Perfect World Entertainment veröffentlicht. Die Spieler wählen ihren eigenen Weg durch die Welten und sammeln Zaubersprüche für mächtige Decks. Mit ihren Zaubersprüchen kontrollieren die Spieler das Chaos des Schlachtfelds, um das Multiversum vor den bisher größten Gefahren zu retten. Magic: Legends wird 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.