Der koreanische Indie-Entwickler Mantisco hat an diesem Wochenende den letzten Beta-Test seines bevorstehenden actiongeladenen Kampfspiels Hunter’s Arena: Legends angekündigt. In den nächsten Tagen können sich Spieler auf Steam mit bis zu 60 anderen Menschen messen, die sich in einem spannenden und strategischen Kampf gegenüberstehen. Das Spiel wird am 15. Juli in den Early Access gehen.

Hunter’s Arena: Legends kombiniert Elemente aus verschiedenen Spielgenres wie RPG, MOBA und vielen anderen und schafft so ein strategisch actionreiches Gameplay mit einem einzigartigen Battle Royale-Erlebnis aus PvP und PvE.

Features: