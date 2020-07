Entwickler Team Lazerbeam (Wrestling with Emotions) und die Band The Superweaks haben einen Gameplay-Reveal-Trailer für ihr Punk-Adventure Teenage Blob veröffentlicht. Das Spiel erscheint dieses Jahr mit der Unterstützung von Superhot Presents für Steam.

Sechs Songs. Sechs Spiele. Ein einzigartiger Split-Release – das ist Teenage Blob! Genieße das neue Album der The Superweaks in einem farbenfrohen Art-Punk-Abenteuer, in dem dir die beste Nacht deines Lebens bevorsteht! Die Spiele des Titels kombinieren Elemente aus Dating-Sims, RPGs, Arcade-Klassikern sowie Musikspielen und sind zudem mit Punk-Songs synchronisiert, um eine einzigartige Videospiel-Musikalbum-Mischung zu erzeugen.

“Du bist ein amorpher Teenager und heute Abend spielt deine Lieblingsband – das wird die Nacht deines Lebens! Es gibt nur ein Problem: Vor dem Gig willst du dir noch neue Stiefel kaufen, aber dazu brauchst du erst einmal Kohle, für die du dir wiederum den Arsch aufreißen musst.“

Features: