Ubisoft hat zur Feier der neuen Season in Just Dance 2020 ein Update angekündigt, das neue Inhalte für das erfolgreichste Musikvideospiel aller Zeiten beinhaltet. Das Update liefert den Besitzern von Just Dance 2020 kostenlose Inhalte, sowie Playlisten und Online-Wettbewerbe. Zudem werden exklusive und bekannte Titel über Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand Streamingdienst, verfügbar sein.

Die dritte Season Virtual Paradise lädt die Spieler in eine pulsierende neue Welt in einer alternativen Realität ein, die ein neues Tanzerlebnis bietet. Spieler betreten die Matrix und genießen dabei ein Synthie-Wave und ein retro-neues Universum mit ihren Freunden und Familie. Virtual Paradise in Just Dance 2020 enthält ebenfalls die Virtual Party und Virtual Gala.

Die Virtual Party ist vom 2. bis zum 16. Juli spielbar. Zum ersten Mal werden mit „Fire – LLP Ft. Mike Diamondz” und „Boom Boom – Iggy Azalea Ft. Zedd” zwei Titel kostenlos bis zum Ende des Events für Spieler von Just Dance 2020 verfügbar sein. Zudem umfasst das Party-Event die Veröffentlichung von “New World (Alternate Version) – Krewella, Yellow Claw Ft. Vava”. Alle Songs sind mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abonnement oder einer aktiven Probezeit zugänglich.

Die Virtual Gala ist vom 23. Juli bis zum 13. August verfügbar. Die Gala bietet Just Dance 2020 Spielern mit einer aktiven Just Dance Unlimited-Mitgliedschaft oder einer aktiven Testversion, eine neue Playlist, inklusive drei exklusive Songs und drei Hits von vergangenen Just Dance-Titeln.

Zusammen mit der Veröffentlichung von Virtual Paradise starten auf dem World Dancefloor, dem Online-Modus von Just Dance, kostenlose Events. Spieler können sich Tänzern aus der ganzen Welt anschließen, um eine neue Boss-Familie zu besiegen oder an einem Turnier teilzunehmen.

Diese Events sind für alle Besitzer von Just Dance 2020 auf Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia verfügbar.