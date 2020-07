Codemasters zeigt in einem neuen Trailer alle Innovationen und bestehenden Kernfunktionen von F1 2020, dem offiziellen Videospiel der 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. Neueinsteigern und Profis bietet F1 2020 zwei neue Rennstrecken, Hanoi und Zandvoort, den zusätzlichen Karriere-Modus Mein Team, verbesserte Optionen auf der Rennstrecke, die Wiedereinführung von Split-Screen, klassische Autos und vieles mehr.

Sowohl „Mein Team”, das neue Fahrer-Management-Feature, als auch Fahrzeug-Anpassungen, der Fahrer-Markt und die Team-Räume werden in dem neuen Video gezeigt. Bevor die Spieler an den Start gehen, müssen sie Entscheidungen abseits der Rennstrecke treffen, die die Motivation von Fahrern und Personal steigern und im Gegenzug Mittel zur Verbesserung der Einrichtungen, von Autoteilen und zur Unterzeichnung eines Vertrags mit einem neuen Teamkollegen generieren.

Der Trailer beleuchtet auch die Bandbreite der angebotenen Wahlmöglichkeiten für Spieler. Von der Integration der F2 bis hin zu kürzeren Saisons ermöglichen die Anpassungsoptionen von F1 2020 den Spielern mehr Kontrolle über ihre Renn-Karriere. Für neue Spieler ist das Menü nun noch übersichtlicher, ebenfalls wurden „Driver Assists“ eingeführt, die eine Ergänzung zu dem Kern-Handling der F1 and F2 darstellen.

Der brandneue Podium Pass fügt weitere Personalisierungsebenen hinzu und ermöglicht es den Spielern, Rennen zu fahren, Boni zu verdienen und Inhalte freizuschalten. In jeder Saison können die Spieler kostenlose kosmetische Gegenstände freischalten, indem sie in ihren bevorzugten Spielmodi Rennen fahren und XP verdienen. Zu den individuellen Kosmetikgegenständen gehören Autolackierungen, Rennausrüstung wie Handschuhe, Overalls und Helme sowie Podium-Emotes. Für weitere Anpassungsmöglichkeiten können Spieler das VIP-Upgrade erwerben, um noch bessere Belohnungen und zusätzliche in-game Herausforderungen freizuschalten.

F1® 2020 erscheint am 10. Juli 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.