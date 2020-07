Grapeshot Games haben mit The Maelstrom die neue Karte für das Piraten-MMO ATLAS veröffentlicht. Maelstrom ist kleiner, um die Erkundung zu intensivieren und ersetzt die ursprüngliche ATLAS-Karte. ATLAS ist für PC und XBox One verfügbar.

Die Maelstrom Map bietet in einem kreisförmigen Muster einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad, mit gefährlichen Gewässern in der Mitte und sicherer Zuflucht mit zusätzlichen Ressourcen an den Rändern. Die Vorräte sind auf der ganzen Welt verteilt, um das Reisen zu fördern.

Die neue Karte ist nur der erste Schritt in einem größeren Plan, das Gameplay vom Land auf die offene See zu verlagern und mehr Interaktion zwischen den Spielern zu fördern. Grapeshot Games plant außerdem weitere, regelmäßige Inhaltsaktualisierungen für ihr Spiel.