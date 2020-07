Nachdem sich PC-Spieler bereits im Juni freuen durften, ziehen heute alle Konsolenfans von Outward nach: Deep Silver und Nine Dots Studio haben „The Soroboreans“ für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, die erste Erweiterung des beliebten Abenteuerspiels Outward. Darin enthalten sind neue Skills, neue Gegner, Korruption, Verzauberungen, neue Statuseffekte und vieles mehr.

Outward wurde am 26. März 2019 vom kreativen und ambitionierten kanadischen Entwickler Nine Dots Studio und Deep Silver veröffentlicht und zementierte sich weltweit in die Spielerherzen. „The Soroboreans“ erweitert das Hauptspiel um etwa 25% zusätzlichen Inhalt und mindestens genauso viele Gefahren.

Features: