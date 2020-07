PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert auch im Juli wieder neue Spiele. Watch Dogs 2, Street Fighter V und Hello Neighbor werden in diesem Monat in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Watch Dogs 2

In Watch Dogs 2 schlüpfen Spieler in die Rolle des brillanten Hackers Marcus Holloway, der neueste Rekrut der DedSec-Gruppe in San Francisco. Ausgerüstet mit einem beeindruckenden Arsenal von Fähigkeiten und Werkzeugen – inklusive eines ferngesteuerten Autos und einer Drohne – wird die gesamte Bay Area von San Francisco zu einem Spielplatz, von Silicon Valley bis zu den Straßen Downtowns. Spieler hacken sich in jedes elektronische Gerät, Computersysteme oder Fahrzeuge, sammeln Informationen über jeden Bürger und infiltrieren die Infrastruktur einer gesamten Stadt, während sie an der Seite der Hacker-Community gegen ein unmoralisches Establishment kämpfen.

Street Fighter V

Street Fighter V bietet intensive Duelle mit 16 Kultcharakteren, die mit jeweils eigenen Hintergrundgeschichten und einzigartigen Trainingsherausforderungen zur Auswahl stehen. Weitere Spieloptionen bieten die Online- und Offline-Spiele. In Rang-Matches kann Fight Money erspielt werden, bei Freundschaftsmatches steht der pure Spaß im Vordergrund und in der Kampflounge können Freunde eingeladen werden. Nutzer von PlayStation 4 und PC können dank Cross-Play-Kompatibilität gegeneinander antreten.Diese Version von Street Fighter V hat den Titelbildschirm der „Arcade Edition“ und beinhaltet die Modi „Arcade“, „Teamkampf“ und den Online-Modus „Zusatzkampf“, in dem es Belohnungen, XP und Fight Money zu verdienen gibt! Mittels Fight Money können weitere Charaktere, Stages und mehr erworben werden.

Hello Neighbor