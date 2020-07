Ubisoft hat mit Sommer in Hollywood das sechste kostenlose Update für The Crew 2 veröffentlicht. Das Update führt 24 komplett neue Fahrzeuge ein, die von allen Spieler gekauft oder verdient werden können, wie zum Beispiel dem Koenigsegg One:1 2014 (Hypercar), dem Porsche 911 Carrera 4S 2020 (Street Race), oder dem DeLorean DMC-12 1981 (Street Race), allesamt ikonischen Fahrzeugen der Hollywood-Geschichte

Spieler können mit diesen Fahrzeugen an den wöchentlichen LIVE-Summit-Rennen teilnehmen und sich an die Spitze der Ranglisten fahren. Einmal im Monat haben Herausforderer die Möglichkeit, an einem Premium-LIVE-Summit teilzunehmen, bei dem die besten Teilnehmer mit einem einzigartigen Sonderfahrzeug belohnt werden. Durch Events mit spezifischen Themen können Spieler in ihre liebsten Hollywood-Erinnerungen eintauchen und Events erleben, die einigen der berühmtesten Universen Tribut zollen, die je geschaffen wurden.

The Crew 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia erhältlich.