Indie Publisher Katnappe und Entwickler Genius Slackers haben den Releasetermin für ihr psychologisches First-Person-Horrorspiel What Happened für den 30. Juli auf Steam bekannt gegeben. In What Happened schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Haut des High-School-Schülers Stiles und versuchen ihn, gegen den Willen der Dämonen, die seinen geschundenen Geist dominieren, ins Licht zu führen. Nur die nötige Empathie und die Fähigkeit zwischen den Zeilen der verworrenen Erinnerungen und drogeninduzierten Halluzinationen zu lesen, können Stiles von seinem selbstzerstörerischen Pfad abbringen.

In einem neuen Video-Tagebuch verrät der Game-Director Arash Negahban die inspirationen hinter der Story und was das Team mit dem Spiel erreichen will.

“What Happened entführt euch hinter den Spiegel in eine amerikanische High-School, durchsetzt von schlechten Erinnerungen und erschlagenden Halluzinationen, durch welche Stiles navigieren muss. Auf eurer unsicheren Reise werdet ihr Rätsel lösen, Dämonenklauen ausweichen und euch in einer sich stets verändernden Umgebung Herausforderungen stellen, die den Verstand biegen – doch dank eurer Hilfe nicht brechen. Beeindruckend in Unreal Engine 4 umgesetzt, ist What Happened ein Reiz für alle Sinne und ein Beweis für das Verlangen des kleinen Indie-Teams ihre Geschichte von Leid und Hoffnung auf eine unvergessliche Weise zu erzählen.”

What Happened soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen.