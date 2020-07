Marvelous Europe hat Story of Seasons: Friends of Mineral Town für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist ein komplettes Remake des Game Boy Advance-Klassikers Friends of Mineral Town.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist die lang erwartete Rückkehr zu einem der beliebtesten Ableger der Original-Reihe der Farm- und Lebens-Simulationen, die in Japan als Bokujo Monogatari bekannt ist – nun mit HD-Grafik, verbesserter Steuerung und noch mehr Interaktionsmöglichkeiten. Das neue Spiel wird Fans der Serie zurück in die charmante Welt von Mineralstadt führen und diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern präsentieren. In dieser friedlichen Szenerie ist es die Aufgabe der Spieler, allerlei Pflanzen zu kultivieren, für ihre Tiere zu sorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufzubauen.

Features: