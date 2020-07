Warner Bros. Interactive Entertainment, Spin Master und WayForward haben Bakugan: Champions von Vestroia angekündigt. Das Action-Rollenspiel wird am 5. November 2020 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Es erweitert das weltweit beliebte Bakugan-Franchise, das sich bereits aus einer Anime-Abenteuerserie, diversen Spielzeugen, einem Kartenspiel und mehr zusammensetzt. Im Spiel dreht sich alles um eine völlig neue Geschichte sowie die bekannten Bakugan-Kämpfe. Spieler freunden sich mit mächtigen Kreaturen an, die als Bakugan bekannt sind, und individualisieren ihre Teams für äußerst strategische Duelle.

„Champions von Vestroia erweitert das beliebte Kampf-Franchise um ein neues und aufregendes Spielformat mit Personalisierungen, wettkampforientierter Action, tiefgehenden Strategieelementen sowie Charakteren und Welten im Anime-Stil, die alle Spieler und Fans von Bakugan ohne Frage lieben werden. Das Spiel bietet Zuhause als auch unterwegs endlosen Spaß, egal ob man solo spielt oder sich online mit anderen Kämpfern misst.“ Simonetta Lulli, Vizepräsidentin von Spin Master Studios.

In Champions von Vestroia erstellen und personalisieren Spieler ihren eigenen Kämpfer, um als menschlicher Partner Seite an Seite mit den mysteriösen Bakugan in die Schlacht zu ziehen. Das Spiel enthält eine frei erkundbare 3D-Welt, die in verschiedene Distrikte mit eigenen Kampfarenen unterteilt ist. Spieler können mit anderen Charakteren interagieren, Quests abschließen und zusammen mit ihren Freunden die Welt erkunden. Außerdem stellen sie ihr Können in Online-Mehrspieler-Duellen auf die Probe und messen sich dabei entweder mit Freunden oder Spielern auf der ganzen Welt, um zu einem wahren Champion von Vestroia zu werden.