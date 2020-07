Final Strike hat den in Zusammenarbeit mit Electronic Arts entwickelten Shooter Rocket Arena am heutigen Tage released. Passend dazu gibt es einen Launch-Trailer.

Im Online-Shooter Rocket Arena tretet ihr in Dreierteams zusammen in einem 3 vs 3 Modus an. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Von offizieller Seite heißt es: „Wähle einen Helden aus und sei bei der Raketenmeisterschaft dabei, wenn die besten Teilnehmer des Landes um den Krater-Cup kämpfen. Meistere die einzigartigen Raketen und Fähigkeiten deines Helden, beherrsche die Arena und werde zum Champion!” Final Strike verspricht darüber hinaus, weitere Helden und Karten ins Spiel zu bringen. Die erste Saison startet am 28. Juli.

Rocket Arena ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.