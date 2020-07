Google kündigte gestern im Rahmen ihres Stadia Connect Livestreams gleich 16 Spiele für den hauseigenen Cloud-Gaming-Service an, einige davon exklusiv für Stadia. Darüber hinaus gibt es Content-Updates für Stadia Pro und einige Neuigkeiten der Entwickler von Stadia Games and Entertainment.

Zu den Neuheiten von Stadia Games and Entertainment zählt das Online-Multiplayer-Spiel Outcasters von Splash Games, Orcs Must Die! 3 von Robot Entertainment sowie die Ankündigung, dass die Entwickler-Studios Harmonix, Uppercut Games und Supermassive Games an Spielen für Stadia arbeiten. Orcs Must Die! 3 ist außerdem direkt im Anschluss an die Stadia Connect erhältlich und für Pro-Abonnenten kostenlos verfügbar.

Weitere Ankündigungen: