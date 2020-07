EA hat mit Die Sims 4 Schick mit Strick-Accessoires ein neues Community-Pack angekündigt, in dem sich für die Sims alles ums Stricken dreht. Die Sims 4 Schick mit Strick wird am 28. Juli 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Die Sims 4 Schick mit Strick ist ein Accessoires-Pack, das in Zusammenarbeit mit der Community entwickelt wurde. Im März 2019 konnten Spieler dafür abstimmen und nun wurde es in die Realität umgesetzt. Die Simmer haben maßgeblich geholfen, das Thema, den Grafikstil, die Erstelle einen Sim-Inhalte, und sogar den Titel sowie das Symbol auszuwählen, um es zu ihrem Pack zu machen. Das Accessoires-Pack bringt neue Objekte wie einen Schaukelstuhl, Wolle, Strickkleidung, neue Frisuren und mehr.

Wenn Sims ihre Strickfähigkeit verbessern, können sie andere Sims im Stricken unterrichten und neue Strickmuster freischalten. Indem sie ihre Kreationen auf dem Online-Marktplatz “Plopsy” an andere Sims im Spiel verkaufen, betreiben sie ihr eigenes Handarbeitsgeschäft. Außerdem treffen Spieler auf Yarny aus Unravel (EA Originals). Der Spielcharakter aus diesem einzigartigen Spiel ist aus Garn gefertigt, das sich auf seiner Reise, die länger als ein Leben erscheint, langsam entrollt.