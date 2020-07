CCP Games hat das Update für das dritte Quartal 2020 in dem Weltraum-MMO EVE Online veröffentlicht. 2020 Quadrant 3: Zenith bringt den Höhepunkt der Geschichte rund um die Invasion der Triglavianer und bietet EVEs Piloten eine wichtige Rolle bei der Neugestaltung von New Eden.

Zenith reitet auf einer Welle von Veränderungen, die das Universum von New Eden tiefgreifend erneuert haben. Ihren Anfang nahm sie in Quadrant 1: Fight or Flight, um sich über Quadrant 2: Eclipse bis heute zu erstrecken. Im letzten Teil der Triglavian-Handlung, der sich nun entfaltet, beeinflussen die EVE-Piloten erneut das Ergebnis der letztjährigen Ereignisse – und sollten auf weitreichende Konsequenzen gefasst sein, wenn die Macht des Triglavianer-Imperiums ihren Höhepunkt erreicht.

Mit einer Vielzahl neuer Belohnungen und Herausforderungen umfasst Zenith neue Live-Events, Anpassungen der Spielbalance, neue Inhalte und große grafische Updates, die sich das Quartal über im Dröhnen der triglavianischen Kriegsführung entfalten.

Das neue Quartal beginnt mit einem großen Update der Testgelände des Abgrunds und der Einführung neuer Testfilamente in New Eden. Die ab heute verfügbaren Testfilamente versetzen die Piloten von einem beliebigen Punkt im Raum direkt in ein Testgelände innerhalb des Abgrunds, wo spannende PvP-Gefechte auf sie warten. Verschiedene Gefechtsformate, Schiffsklassen, neue Ranglisten und neue Triglavianische Settings sorgen für einen explosiven Start ins Quartal.