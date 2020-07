Am 28. Juli erscheint das vierte Kapitel der Eisbrut-Saga von Guild Wars 2. Das Kapitel trägt den Namen Jormags Erwachen, in dem sich der uralte, Magie verschlingende Alt-Drache des Eises und der Überzeugung namens Jormag zu regen beginnt. Diese Episode hält für die Spieler zudem eine Erweiterung der Karte „Nieselwald-Küste“ aus Episode drei sowie ein neues Meta-Event bereit und verleiht der „Push and Pull“-Belagerungskrieg-Mechanik der Charr in diesem Gebiet eine neue Dimension.

“Als die gewaltige Mauer aus Eis im Norden zu schmelzen beginnt und den Weg für Bangar Todbringers Armeen der Oberherrschaft freigibt, marschiert die Frost-Legion aus den schattigen Tiefen von Jormags Domäne. Währenddessen regt sich der Drache, der die uralte Magie Tyrias konsumiert. Neben einem spannenden Story-Kapitel erweitert Jormags Erwachen das vorhandene Gameplay und die Belohnungen von Die Eisbrut-Saga um neue Features.“

Features:

Ein neuer Abschnitt der Nieselwald-Küste, den Spieler erkunden und unter ihre Kontrolle bringen können.

Ein neues, kartenübergreifendes Meta-Event, das in einer direkten Konfrontation der Spieler mit Jormags finsterer Macht gipfelt.

Neue Aufwertungen der „Wegstation der Vereinten Legionen“-Beherrschung, die neue Fertigkeiten gewähren, wie „Medizooka“, mit der Spieler ihre Verbündeten in der Hitze des Gefechts unterstützen können, und eine Tarn-Aktion für Reittiere, mit deren Hilfe sich Spieler im wechselnden Ränkespiel des Charr-Krieges zurechtfinden können.

Aufgewertete Versionen von zwei bereits erschienenen Waffen: das Aufgeladene Sturmrufer-Waffenset und das Gestärkte Knochenhäuter-Waffenset.

Eine Frost-Legion-Infusion, mit der sich der Charakter der eisigen Frost-Legion anpasst.

Ein aufgewertetes „Zittern“-Emote und mehr.

Jormags Erwachen wird für alle Besitzer von Guild Wars 2: Path of Fire, die sich beim Release der Episode einloggen, kostenlos erhältlich sein.