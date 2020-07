Indie-Studio Pixel Reef hat bekannt gegeben, dass ihr VR-Erkundungsspiel und Adventure Paper Beast, am 24. Juli für PC für Steam, Viveport und den Oculus Store erscheinen wird. Das Spiel, welches bisher nur für PlayStation VR verfügbar war, ist dann auch mit Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive sowie Windows Mixed Reality kompatibel.

In Paper Beast, von Eric Chahi (Another World, From Dust), begeben sich Spieler entweder im Story- oder Sandbox-Modus auf eine bewegende Reise in einem überraschenden, vollständig simulierten Ökosystem.

Die PC-Fassung bietet zahlreiche neue Features:

Kontinuierlichen Move-Support

Verbesserte Grafik

Im Sandbox-Modus bietet die PC VR-Fassung folgende neue Features:

Größere Sandbox-Umgebung

Erweitertes Ökosystem, das jetzt eine evolvierende Vegetation bietet

Eine größere Anzahl an Instanzen, die weitere Kombinationsmöglichkeiten bieten

Eine neue Kreatur

Neue Gameplay-Kniffe