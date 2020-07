Codemasters hat in einem neuen Feature-Trailer weitere neue Details zum kommenden Fun-Racer DIRT 5 bekannt gegeben, der am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Der Trailer zeigt eine Vielzahl unterschiedlicher Orte rund um den Globus.

DIRT 5 bietet in puncto Fahrzeuge mehr Vielfalt als jedes DIRT Spiel jemals zuvor: von den 900 PS-starken „Sprint Cars“ zu den „Rock Bouncern“ und von den martialischen „Pre-Runnern“ hin zu den traditionellen und modernen Rally-Fahrzeugen. Insgesamt bietet DIRT 5 13 unterschiedliche Fahrzeugklassen und somit für jeden Spieler die Option auf ein Auto, das seinem Fahrstil entspricht. Das fehlerlose Beherrschen von Fahrzeugen mit Front, Heck, aber auch Allrad-Antrieb ist dabei von unschätzbarem Wert, sowohl im spannenden Karriere-Modus als auch in herausfordernden Splitscreen-Rennen mit Freunden.

Spielmodi:

Landrush – Strecken-basiert in rauem Terrain mit erschütternden Sprüngen und technisch anspruchsvollen Sektionen. Die Wetter- und Streckenverhältnisse ändern sich während der Events ständig, um diesen Gruppen-Rennmodus anspruchsvoll zu machen

– Strecken-basiert in rauem Terrain mit erschütternden Sprüngen und technisch anspruchsvollen Sektionen. Die Wetter- und Streckenverhältnisse ändern sich während der Events ständig, um diesen Gruppen-Rennmodus anspruchsvoll zu machen Rally Raid – Punkt-zu-Punkt-Rennen auf Strecken mit unterschiedlichen Teilabschnitten, auf denen Fahrer nicht nur echte Rennmaschinen unter Kontrolle bringen müssen, die für echte Off-Road-Rennen geschaffen wurden, sondern nebenbei noch frische Luft schnappen können.

– Punkt-zu-Punkt-Rennen auf Strecken mit unterschiedlichen Teilabschnitten, auf denen Fahrer nicht nur echte Rennmaschinen unter Kontrolle bringen müssen, die für echte Off-Road-Rennen geschaffen wurden, sondern nebenbei noch frische Luft schnappen können. Ice Breaker – Wie der Name schon sagt, treten die Fahrer hier auf Strecken gegeneinander an, die fast ausschließlich aus Eis bestehen. Die Kontrolle über den Fuß am Gas und präzises Driften sind hier essentiell wichtig, um diesen Modus zu meistern.

– Wie der Name schon sagt, treten die Fahrer hier auf Strecken gegeneinander an, die fast ausschließlich aus Eis bestehen. Die Kontrolle über den Fuß am Gas und präzises Driften sind hier essentiell wichtig, um diesen Modus zu meistern. Stampede – Harte, erbarmungslose Natur-Landschaften, wie geschaffen für hartgesottene Rennmaschinen. Das Design der Strecken ist geprägt von der sandigen und lehmigen Umgebung.

– Harte, erbarmungslose Natur-Landschaften, wie geschaffen für hartgesottene Rennmaschinen. Das Design der Strecken ist geprägt von der sandigen und lehmigen Umgebung. Path Finder – Noch ein neuartige Spielmodus. Die Kontrolle der Geschwindigkeit und eine ordentliche Portion Strategie sind die Schlüssel zum Erfolg. Ein extremes Off-Road-Gelände mit enormen Sprüngen und steinigen Pfaden.

– Noch ein neuartige Spielmodus. Die Kontrolle der Geschwindigkeit und eine ordentliche Portion Strategie sind die Schlüssel zum Erfolg. Ein extremes Off-Road-Gelände mit enormen Sprüngen und steinigen Pfaden. Sprint – Extremstes Racing der verrücktesten Art. 900 Pferdestärken, Spoiler und vier Räder unterschiedlicher Größe – unterwegs auf einem schier endlosen ovalen Rundkurs. Perfekt für Drift-Fans!

– Extremstes Racing der verrücktesten Art. 900 Pferdestärken, Spoiler und vier Räder unterschiedlicher Größe – unterwegs auf einem schier endlosen ovalen Rundkurs. Perfekt für Drift-Fans! Ultra Cross – Unterschiedlichste Umgebungen und unvorhersehbares Streckenführungen. Klassisches Rallycross der extremsten Art für die ultimative Herausforderung.