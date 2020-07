Indie-Entwickler Proletariat hat mit einem neuen Trailer bekannt gegeben, dass sein in diesem Jahr erscheinendes und mit Spannung erwartetes magisches Battle-Royale-Spiel Spellbreak kostenlos für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch spielbar sein wird.

„Von Anfang an wollten wir sicherstellen, dass es für die Spieler so einfach wie möglich sein würde, mit ihren Freunden zu spielen, und die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu spielen, hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. Spellbreak free-to-play anzubieten und zu garantieren, dass das Spiel ab dem ersten Tag Cross-Play unterstützt, unterstreicht unseren Wunsch, das Spiel für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen.“

Seth Sivak, CEO von Proletariat, Inc.