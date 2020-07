Publisher MY.GAMES Entwickler Booming Games haben mit Blood of the Empire die neueste Erweiterung und die vierte Saison für das beliebte Mittelalter-MMO Conqueror’s Blade gestartet. Die Streitkräfte des Anadolou-Reiches sind eingetroffen und werden vor nichts zurückschrecken, um den Sieg in Staffel IV zu erringen, die jetzt als kostenloses Update erhältlich ist. Im Mittelpunkt der neuen Kampagne steht der Feldzug der Streitmacht des Sultans gegen die Stadt der Eroberer. Die Spieler haben ab sofort die Möglichkeit, durch den neuen Saison-IV-Battle-Pass neue Belohnungen freizuschalten, einschließlich exklusiver Rüstungen und Waffen, inspiriert vom aufsteigenden Anadolou-Imperium.

ZWEI NEUE SCHLACHTFELDER

Der Weg zur Stadt der Eroberer ist voller strategischer Stützpunkte, die für den Feldzug des Sultans von entscheidender Bedeutung sind. Die neue nahezu uneinnehmbare Festungsstadt Reginopolis, die ab dem 18. August als Teil der Belagerungsschlachten erhältlich ist, konnte bislang jedem Angriff standhalten, doch das Blatt kann sich schnell wenden. Am 18. August wird es zu Schlachten zu Lande und zu Wasser kommen, da sich der Fokus des Sultans auf die Eroberung goldener Buchten und Häfen verlagert.

Vier freischaltbare Einheiten

Die Armeen des Sultans bilden das Rückgrat des Anadolou-Reiches und sie werden ihre volle militärische Macht entfalten, um in seinem Namen die Herrschaft an sich zu reißen. Spieler können seine Einheiten für die eigene Sache rekrutieren, indem sie während der vierten Saison saisonale Herausforderungen abschließen:

3-Sterne-Janitscharen (erhältlich am 21. Juli): Diese Elite-Musketiere werden für ihre wertvollen Dienste reich belohnt und stürzen schonmal den einen oder anderen Herrscher, um einen Rivalen einzusetzen, der ihren Forderungen mehr Sympathie entgegenbringt.

4-Sterne-Azabs (erhältlich am 4. August): Bewaffnet mit einem Krummsäbel und einem kleinen Schild, bewachen die Azabs im gesamten Sultanat von Anadolou die Städte und Grenzen.

5-Sterne-Siladhars (erhältlich am 18. August): Diese Hellebardisten schwören einen Eid auf das Leben ihres Kommandanten, daher werden sie bis zur Selbstaufgabe kämpfen, um Ihren Kriegsherrn in der Schlacht zu schützen.

4,5-Sterne-Sipahi (erhältlich ab 1. September): Die Kavallerie der Osmanen ist mit stählernen Keulen bewaffnet und mit Plattenpanzern geschützt. Eine geplanter Sipahis-Angriff ist ein wahrlich imposanter Anblick.

Für jene Spieler die „Sons of the Steppes“ und „Soldiers of Fortune“ verpasst haben, sind die Herausforderungen aus den Staffeln II und III auch für die Dauer der vierten Staffel verfügbar.

NEUE SERVER- UND SPRACHUNTERSTÜTZUNG

Eröffne ein neues Schlachtfeld mit dem neuen Server (EU West 3), der ab sofort für Feldzüge bereit steht. Erfahrene Spieler können neu anfangen, indem sie einen brandneuen Kriegsherrn erschaffen, während neue Spieler ihre Reise in einem Land beginnen können, in dem Matchmaking und Fortschritt weniger herausfordernd sind. Am 4. August folgt die vollständige türkische Lokalisierung.

EXKLUSIVE SAISONBELOHNUNGEN

Der Battle Pass für Staffel IV ist der Schlüssel zu erstaunlichen Belohnungen, einschließlich Kosmetika, die nur während Staffel IV: Blood of the Empire erhältlich sind. Die Armeen des Anadolou-Reiches tragen fachmännisch gefertigte, robuste Rüstungen und Kettenhemden, um lange Belagerungen und Kriege zu überstehen. Die Belohnungen dieser Saison basieren auf ihren einzigartigen Kleidungsstücken.

Spieler schalten sofort die beeindruckende Heldenkleidung des Baltadji frei, wenn sie ihren Battle Pass auf Stufe 1 beginnen und dürfen sich auf Stufe 100 auf die exklusive Heldenkleidung von Chorbaji freuen. Heldenmarken, eine saisonale Währung, können mit dem Battle Pass verdient und für 11 spezielle von der Geschichte und Kultur des Anadolou-Reiches inspirierte Waffenskins ausgegeben werden.

Neu bei Conqueror’s Blade: Emotes. Sie bieten tolle Möglichkeiten, Emotionen für Sieg, Niederlage und andere Situationen zu zeigen. Ab heute können über den Kampfpass als Gratisbelohnungen besondere Charakteranimationen wie Applaudieren, Muskeln spielen lassen, Lachen und Weinen freigeschaltet werden.

